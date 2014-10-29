新西兰央行：如预期维持利率在3.5%，暗示将继续暂停收紧政策

《汇市简讯》美元/新西兰元获提振，消息称美国会达成政府融资协议
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透惠灵顿10月30日 - 新西兰央行周四将指标利率维持在3.5%，一如市场预期，且表示将保持观望一段时间，因经济成长放缓、通胀压力偏低以及全球成长的不确定性。
接受路透调查的17位分析师都预计此次将维持利率不变，央行在3-7月间连续升息四次，每次升息25个基点，在9月会议上保持利率不变。
在新西兰央行公布政策决定前，金融市场预期央行将升息25个基点的机率仅为1%，预期在未来12个月升息17个基点。
在当前的周期内，新西兰是首个开始升息的发达经济体，目前美国的指标利率为0-0.25%，日本为0-0.1%，欧元区0.05%，澳大利亚为2.5%。
新西兰央行在声明中弃用进一步收紧政策的措辞。央行表示，随着经济继续扩张，通胀预计上升。
央行表示，新西兰元所处的水准没有理据且无法持续，预计新西兰元将进一步大幅下滑。
央行指出，除了美国以外，主要经济体的经济都在趋软，预计所有主要经济体都将维持更长时间的支撑性货币政策。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
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