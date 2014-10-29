新西兰央行：如预期维持利率在3.5%，暗示将继续暂停收紧政策

路透惠灵顿10月30日 - 新西兰央行周四将指标利率维持在3.5%，一如市场预期，且表示将保持观望一段时间，因经济成长放缓、通胀压力偏低以及全球成长的不确定性。

接受路透调查的17位分析师都预计此次将维持利率不变，央行在3-7月间连续升息四次，每次升息25个基点，在9月会议上保持利率不变。

在新西兰央行公布政策决定前，金融市场预期央行将升息25个基点的机率仅为1%，预期在未来12个月升息17个基点。

在当前的周期内，新西兰是首个开始升息的发达经济体，目前美国的指标利率为0-0.25%，日本为0-0.1%，欧元区0.05%，澳大利亚为2.5%。

新西兰央行在声明中弃用进一步收紧政策的措辞。央行表示，随着经济继续扩张，通胀预计上升。

央行表示，新西兰元所处的水准没有理据且无法持续，预计新西兰元将进一步大幅下滑。

央行指出，除了美国以外，主要经济体的经济都在趋软，预计所有主要经济体都将维持更长时间的支撑性货币政策。(完)