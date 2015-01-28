新西兰央行：如预期维持利率在3.5%，称将在一段时间内保持利率不变

路透惠灵顿1月29日 - 新西兰央行周四将指标利率维持在3.5%，一如市场普遍预期，且表示将维持利率不变“一段时间”，因通胀偏低。

新西兰央行表示，未来的利率行动，无论是升息还是降息都要取决于经济数据。

接受路透调查的15位分析师都预计此次央行将维持利率不变，央行在去年总共升息1个百分点。多数分析师预计央行将在明年首季升息。

在新西兰央行公布政策决定前，金融市场预期央行将降息25个基点的机率仅为6%，之前新西兰公布的通胀数据逊于预期，加拿大央行意外降息且欧洲央行上周祭出大规模购债措施。

在当前的周期内，新西兰是首个开始升息的发达经济体，目前美国的指标利率为0-0.25%，日本为0-0.1%，欧元区0.05%，澳大利亚为2.5%。

新西兰央行在声明中放弃了需要升息的措辞。央行表示，通胀将在2015年处于目标区间之下，将以更慢的速度升向2%。

央行表示，新西兰元汇率高企和油价回落将导致贸易商品通胀非常疲弱，新西兰元汇率仍处于不合理的高位，预计将进一步大幅走低。(完)