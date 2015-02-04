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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 08:30 BJT

新西兰利率：维持不变是“最谨慎的选择”--央行总裁惠勒

路透基督城2月4日 - 新西兰央行周三表示，尽管其他国家央行都在放松政策，但该央行预计将在一段时间内维持利率不变，因本国经济依然强劲而通胀下滑。

“在一段时间内维持指标利率不变是最为谨慎的选择，而我们当前的形势是这么做的重要考量因素，”新西兰央行总裁惠勒在为基督城一个商业活动准备的演讲稿中称。

上周，新西兰央行维持指标利率不变，但立场转为温和；该行称，政策在较长时间保持不变后，下一举措有可能是升息也可能是降息。 (完) (编译 许娜；审校 龚芳)

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