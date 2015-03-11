新西兰央行：如预期维持利率在3.5%不变，称预计将继续观望

《全球汇市》美元兑日圆升至八周高位，因风险胃纳改善
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透惠灵顿3月12日 - 新西兰央行周四将指标利率维持在3.5%，一如市场普遍预期，且表示将继续观望一段时间，因通胀疲弱。不过，央行表示，将根据经济数据的表现决定下一步是升息还是降息。
接受路透调查的15位分析师中，有14位预计此次央行将维持利率不变，一位预计央行将降息。
央行在共计升息1个百分点后，自去年9月开始保持利率不变。多数分析师预计央行将在明年上半年再度开始收紧政策。
在新西兰央行公布政策决定前，金融市场预期央行将降息25个基点，并在未来12个月再降息15个基点的机率为4%。
新西兰央行曾是唯一一家升息的主要发达国家央行，但通胀压力放缓，以及新西兰元走强等因素促使央行暂停收紧政策。(完)
(编译 母红；审校 李军)
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”