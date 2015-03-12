更正-新西兰央行：如预期维持利率在3.5%不变，称预计将继续观望

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(更正：因译文有误，内文倒数第二段改为“金融市场预期央行今日降息25个基点的机率为4%，未来12个月降息15个基点”，非“金融市场预期央行将降息25个基点，并在未来12个月再降息15个基点的机率为4%”)
路透惠灵顿3月12日 - 新西兰央行周四将指标利率维持在3.5%，一如市场普遍预期，且表示将继续观望一段时间，因通胀疲弱。不过，央行表示，将根据经济数据的表现决定下一步是升息还是降息。
接受路透调查的15位分析师中，有14位预计此次央行将维持利率不变，一位预计央行将降息。
央行在共计升息1个百分点后，自去年9月开始保持利率不变。多数分析师预计央行将在明年上半年再度开始收紧政策。
在新西兰央行公布政策决定前，金融市场预期央行今日降息25个基点的机率为4%，未来12个月降息15个基点。
新西兰央行曾是唯一一家升息的主要发达国家央行，但通胀压力放缓，以及新西兰元走强等因素促使央行暂停收紧政策。(完)
(编译 母红；审校 李军)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)