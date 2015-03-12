更正-新西兰央行：如预期维持利率在3.5%不变，称预计将继续观望

(更正：因译文有误，内文倒数第二段改为“金融市场预期央行今日降息25个基点的机率为4%，未来12个月降息15个基点”，非“金融市场预期央行将降息25个基点，并在未来12个月再降息15个基点的机率为4%”)

路透惠灵顿3月12日 - 新西兰央行周四将指标利率维持在3.5%，一如市场普遍预期，且表示将继续观望一段时间，因通胀疲弱。不过，央行表示，将根据经济数据的表现决定下一步是升息还是降息。

接受路透调查的15位分析师中，有14位预计此次央行将维持利率不变，一位预计央行将降息。

央行在共计升息1个百分点后，自去年9月开始保持利率不变。多数分析师预计央行将在明年上半年再度开始收紧政策。

在新西兰央行公布政策决定前，金融市场预期央行今日降息25个基点的机率为4%，未来12个月降息15个基点。

新西兰央行曾是唯一一家升息的主要发达国家央行，但通胀压力放缓，以及新西兰元走强等因素促使央行暂停收紧政策。(完)