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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 09:41 BJT

新西兰央行：制定利率政策时特别关注楼市和国内通胀压力--总裁惠勒

路透基督城2月4日 - 新西兰央行(RBNZ)总裁惠勒周三表示，央行在制定利率政策时尤为关注楼市形势和国内物价压力。

惠勒称，考虑到央行正在关注影响中期通胀的因素，目前最谨慎的政策是维持利率不变。

“这有关楼市、服务业和移民流动的情况，”惠勒在商业活动上回答问题时称。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)

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