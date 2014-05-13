新西兰金融：面临楼市强劲和中国成长放缓的风险--新西兰央行报告

路透惠灵顿5月14日 - 新西兰央行周三表示，楼市强劲，偏远地区债务增加，以及中国成长大幅放缓是该国金融系统面临的重大风险之一，但收紧银行借贷规定正帮助降低风险，需要保持一段时间。

新西兰央行在周三发布的半年度金融稳定报告中指出，由于需求不断增长，而供应短缺，且利率处于低位，导致某些地区的房价过高，这使家庭负债增加，应对风险的能力下降。

央行副总裁Grant Spencer在报告中指出，“限制贷款与价值比(LVR)较高的抵押贷款的发放看似在平抑房价压力方面产生了理想的效果，且降低了市场大幅回落的风险，”

他说，上述限制将至少保持到今年晚些时候，以确保楼市不致于因移民强劲增长而再度受到提振。

报告重申了Spencer和央行总裁惠勒上周发表的讲话中传递的信息。

和上次报告一样，此次报告再度警告了中国成长放缓的风险，部分高负债乳业牧场价格骤降，以及新西兰外债水平高企的影响。中国是新西兰最大的出口市场。