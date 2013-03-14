新西兰经济：央行助理总裁称仍有加息空间，但要考虑对房价和债务的影响

新西兰第四季CPI意外较前季下降，较上年同期涨幅则接近13年低点，且低于央行设定的目标区间1-3%。

McDermott表示，继续保持较低的利率水平以阻止新西兰元升值的作法未必奏效。

“假设通胀目标可靠，即便没有立即收紧政策，国内经济的力道整体上也将导致汇率上升，因为民众会预期货币政策终将收紧以遏制上升的通胀压力，”他说。

McDermott表示，新西兰央行还预期，基督城的震后重建工作对整体房屋市场的影响将“不太大”。(完)