新西兰央行：利率预估并非货币政策承诺--助理总裁McDermott

路透惠灵顿2月4日 - 新西兰央行助理总裁John McDermott周四表示，该央行对利率的预估支持其货币政策的有效性，但并不意味着承诺采取行动。

McDermott在悉尼举行的高盛全球宏观年会上表示，新西兰央行对货币政策前景持非常开放的看法，但他强调预估是有条件的，反映出预测新西兰经济面临很多挑战。

“金融市场人士要明白这些预估并非采取某种政策路径的承诺，这一点很重要，”他表示。

他强调称，2014年初以来发生的事情，突显其利率预测是有条件的，因不可预见的经济事件导致通胀压力低于预期。

因此，该央行“大幅调降短期利率预估。央行将继续根据形势发展调整货币政策，以确保中期内价格稳定。”他说。(完)