新西兰经济: 央行总裁重申物价及金融稳定为扶助经济成长的关键

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透惠灵顿2月1日 - 新西兰央行总裁惠勒周五表示,物价稳定及健全的金融体系是扶助经济成长的关键;值此之际,该行希望备妥更多工具以遏制火热的房市等带来的风险.
"物价稳定,以及对未来通胀将在低档且稳定的预期,在许多面向上有助于经济成长,"惠勒在基督城对一企业团体发表演说时表示.
"在未来通胀结果及协助规画和长期订约上,它们降低了不确定性."
惠勒重申抑制物价为经济增强的先决条件.
他在9月时上任一个月后即强调,将通胀控制在1-3%目标区间中段的重要性.
该行主要的工具为官方指标利率,并每六周进行评估.自2011年4月以来,央行即将该利率维持在2.5%的纪录低点.
"我们旨在透过设定官方指标利率,避免产出成长、利率及汇率的过度波动,"惠勒表示.
"我们力图因应情势的变动,但避免仓促作出可能会迅速被推翻的决定."
分析师及金融市场多半认为新西兰央行在今年稍晚会开始升息,主因震后重建及房市强劲带来的物价压力所致.
"下个月稍晚时,我们会与金融机构进行磋商,讨论可能动用宏观审慎工具的架构,"他指出.
这些内容包括核心融资比率,资本缓冲,产业风险加权,以及房屋贷款价值比率限制等,以期因应任何可能浮现的通胀泡沫.(完) (编译 龚芳; 审校 隋芬)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路