新西兰经济: 央行总裁重申物价及金融稳定为扶助经济成长的关键

路透惠灵顿2月1日 - 新西兰央行总裁惠勒周五表示,物价稳定及健全的金融体系是扶助经济成长的关键;值此之际,该行希望备妥更多工具以遏制火热的房市等带来的风险.

"物价稳定,以及对未来通胀将在低档且稳定的预期,在许多面向上有助于经济成长,"惠勒在基督城对一企业团体发表演说时表示.

"在未来通胀结果及协助规画和长期订约上,它们降低了不确定性."

惠勒重申抑制物价为经济增强的先决条件.

他在9月时上任一个月后即强调,将通胀控制在1-3%目标区间中段的重要性.

该行主要的工具为官方指标利率,并每六周进行评估.自2011年4月以来,央行即将该利率维持在2.5%的纪录低点.

"我们旨在透过设定官方指标利率,避免产出成长、利率及汇率的过度波动,"惠勒表示.

"我们力图因应情势的变动,但避免仓促作出可能会迅速被推翻的决定."

分析师及金融市场多半认为新西兰央行在今年稍晚会开始升息,主因震后重建及房市强劲带来的物价压力所致.

"下个月稍晚时,我们会与金融机构进行磋商,讨论可能动用宏观审慎工具的架构,"他指出.