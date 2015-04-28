路透调查：新西兰央行本周料维持利率不变，同时采取温和基调

* 新西兰央行将于4月29日2100GMT公布利率决定

* 料维持利率在3.5%不变

* 因通胀年率处于低位且新西兰元币值强劲，料略微偏向宽松立场

* 路透调查显示：下一步行动料为在2016年中期升息25个基点

路透惠灵顿4月28日 - 新西兰央行本周稍晚在货币政策会议上料将采取略微更加温和的基调，而通胀持于15年低位以及本币汇率居高不下，提高了未来数月降息的机率。

路透对14位分析师的调查显示，新西兰央行周四会议料维持利率在3.5%不变。

调查显示，大多数受访者预计，新西兰央行下次行动将是在2016年中升息25个基点。继去年一系列升息举措后，新西兰利率仍高于很多发达国家。

新西兰央行助理总裁John McDermott上周表示，目前不考虑调高指标利率，并称若通胀维持低位，可能考虑降息。

“McDermott的说法显示该央行立场出现细微变化，本周政策会议将正式阐明这种立场，”新西兰国民银行资深分析师Craig Ebert说。

上周公布数据显示，新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期涨幅降至0.1%，创1999年以来最小增幅，且低于央行的约2%目标。

但有些分析师相信，中期内通胀将上升，因国内经济增长前景仍稳健，未来仍可能升息。

新西兰央行周四可能表达对新西兰元 强势汇率的担忧。

“我们认为，针对汇率新西兰央行将采用强硬措辞，但市场是否认为其措辞足够强硬还需拭目以待，”西太平洋银行分析师在研报中说。(完)