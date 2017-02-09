焦点：新西兰央行维持利率不变 预计两年或更长时间内不会升息

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透惠灵顿2月9日 - 新西兰央行周四暗示不再可能进一步降息，但要收紧政策可能也要等两年甚至更长时间。
央行承诺将在“相当长一段时期内”维持指标利率在纪录低位1.75%不变。市场将这一承诺视为央行立场偏温和，从而推动新西兰元兑美元下跌近0.005美元，报0.7256。
“仍有诸多不确定性，尤其是在国际前景方面，政策可能需要做出相应调整，”新西兰央行总裁惠勒在该行今年首次政策会议结束后称。
惠勒表示，继去年降息三次后，该央行已采取中性政策立场。
他还指出，或许在两年甚至更长时间内都无需升息。央行官方预期显示，在2020年3月以前指标利率都不会升至2%。
市场走势此前曾显示，新西兰央行料将在2017年底或2018年初左右升息，但很快便将该预期推后数月。
ASB首席经济分析师Nick Tuffley表示，“除非出现重大负面影响，目前来看新西兰央行无限期将利率维持在刺激水平并不现实。”
“暗示收紧政策还很遥远，是更现实的做法，”他并称，“我们仍然认为，新西兰央行距离加息还很远，要到2018年底。”
先前路透调查中26位分析师均预计，新西兰央行本周将维持利率不变。
**美国的贸易政策是主要风险**
惠勒表示，大宗商品价格反弹，且发达经济体的企业和消费者信心转好，改善了全球经济前景。
“然而，全球经济产能持续过剩且地缘政治不确定性上升，仍构成重大挑战，”他并说。
在声明发表后的记者会上，惠勒称，美国经济和贸易政策是主要风险。他称，特朗普政府若征收的任何关税都将对全球经济造成严重影响。
不过，他对国内经济前景仍持正面看法。新西兰经济成长速度一直快于几乎其他所有发达国家。
移民创纪录、消费支出强劲以及住宅建设兴旺均支撑了经济。新西兰乳品行业也从近期的价格反弹中受益。
但通胀依旧低迷，去年第四季才回到央行1-3%的目标区间内。
惠勒称通胀率料只会“逐步”回升至央行目标区间中点。央行官方预估显示，通胀率要到2019年6月才会达到2%。
惠勒对房价上涨的担忧显得有所减弱。该国部分地区的房价上涨过快。
他表示，过去几个月房价涨势明显趋缓，但目前判断降温能否持续为时尚早。(完)
(翻译 许娜/张荻； 审校 徐文焰/郑茵/张涛)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。