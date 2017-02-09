焦点：新西兰央行维持利率不变 预计两年或更长时间内不会升息

路透惠灵顿2月9日 - 新西兰央行周四暗示不再可能进一步降息，但要收紧政策可能也要等两年甚至更长时间。

央行承诺将在“相当长一段时期内”维持指标利率在纪录低位1.75%不变。市场将这一承诺视为央行立场偏温和，从而推动新西兰元兑美元下跌近0.005美元，报0.7256。

“仍有诸多不确定性，尤其是在国际前景方面，政策可能需要做出相应调整，”新西兰央行总裁惠勒在该行今年首次政策会议结束后称。

惠勒表示，继去年降息三次后，该央行已采取中性政策立场。

他还指出，或许在两年甚至更长时间内都无需升息。央行官方预期显示，在2020年3月以前指标利率都不会升至2%。

市场走势此前曾显示，新西兰央行料将在2017年底或2018年初左右升息，但很快便将该预期推后数月。

ASB首席经济分析师Nick Tuffley表示，“除非出现重大负面影响，目前来看新西兰央行无限期将利率维持在刺激水平并不现实。”

“暗示收紧政策还很遥远，是更现实的做法，”他并称，“我们仍然认为，新西兰央行距离加息还很远，要到2018年底。”

先前路透调查中26位分析师均预计，新西兰央行本周将维持利率不变。

**美国的贸易政策是主要风险**

惠勒表示，大宗商品价格反弹，且发达经济体的企业和消费者信心转好，改善了全球经济前景。

“然而，全球经济产能持续过剩且地缘政治不确定性上升，仍构成重大挑战，”他并说。

在声明发表后的记者会上，惠勒称，美国经济和贸易政策是主要风险。他称，特朗普政府若征收的任何关税都将对全球经济造成严重影响。

不过，他对国内经济前景仍持正面看法。新西兰经济成长速度一直快于几乎其他所有发达国家。

移民创纪录、消费支出强劲以及住宅建设兴旺均支撑了经济。新西兰乳品行业也从近期的价格反弹中受益。

但通胀依旧低迷，去年第四季才回到央行1-3%的目标区间内。

惠勒称通胀率料只会“逐步”回升至央行目标区间中点。央行官方预估显示，通胀率要到2019年6月才会达到2%。

惠勒对房价上涨的担忧显得有所减弱。该国部分地区的房价上涨过快。

他表示，过去几个月房价涨势明显趋缓，但目前判断降温能否持续为时尚早。(完)