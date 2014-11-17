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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 08:08 BJT

表格：新西兰第三季实质零售销售较前季上升1.5%，增幅高于预期

路透惠灵顿11月17日 - 周一公布的官方数据显示，新西兰第三季经季节调整实质零售销售较前季增长1.5%，因食品相关产品的价格持续上涨。

第三季实质零售销售较上年同期增加4.1%。分析师原本预估新西兰第三季实质零售销售较前季上升0.8%，较上年同期增加4.0%。

较前季增幅受到超市、杂货店和食品以及零售燃料销售增加的推动，不过住宿和服装相关销售下滑。

该数据使用了新的季节调整工具，相关历史数据的计算有变动。

以下为详细数据，括号内为前值:(%)

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经季节调整季度实质零售销售较前季变动(按可比价格计算):

14年第三季 14年第二季 13年第三季

+1.5 +1.1 (+1.0) +0.3 (+0.4)

(扣除汽车的零售销售)

+1.4 +1.2 (+1.1) -0.3 (-0.2)

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经季节调整季度零售销售较前季变动:

14年第三季 14年第二季 13年第三季

+0.9 +1.0 (+0.9) +0.5 (+1.0)

(扣除汽车的零售销售)

+0.8 +1.2 (+1.3) -0.4 (-0.5)

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季度实质零售销售较上年同期变动(按可比价格计算):

14年第三季 14年第二季 13年第三季

+4.7 +3.6 +4.7

(扣除汽车的零售销售)

+4.5 +3.0 +4.3

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季度零售销售较上年同期变动:

14年第三季 14年第二季 13年第三季

+4.1 +3.8 +4.5

(扣除汽车的零售销售)

+4.2 +3.2 +3.8

2014年第四季零售销售数据将于2月16日公布。

参看完整数据，请点选：www.stats.govt.nz (完)

(编译 杜明霞；审校 郑茵)
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