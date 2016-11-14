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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 07:32 BJT

****敬告客户：新西兰第三季零售销售数据推迟发布，受地震影响****

亲爱的客户，您好：

新西兰统计局称，由于周一地震造成损害，推迟发布原定于11月14日(周一)2145GMT公布的第三季零售销售数据。

当有进一步信息时，将在统计局网站公布：www.stats.govt.nz/

如有任何建议或者意见，请发邮件至

guijuan.qu1@thomsonreuters.com

(完)

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