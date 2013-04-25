表格：新西兰3月贸易顺差为7.18亿新西兰元，年度逆差减半

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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月度数据：(单位为亿新西兰元，括号内为初值)
3月 前月 上年同期
贸易收支 顺差7.18 顺差4.41(顺差4.14) 顺差1.86
出口 44.2 39.0 (39.1) 42.1
进口 37.0 34.6 (34.9) 40.2
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年度数据：(单位为亿新西兰元)
截至13年3月一年 截至13年2月一年 截至12年3月一年
贸易收支 逆差5.2 逆差10.6 (逆差10.8) 顺差2.67
出口 461.8 459.7 (459.7) 474.7
进口 467.1 470.5 472.0
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新西兰统计局称，4月贸易数据将于5月24日公布.(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当