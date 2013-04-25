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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 07:15 BJT

表格：新西兰3月贸易顺差为7.18亿新西兰元，年度逆差减半

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月度数据：(单位为亿新西兰元，括号内为初值)

3月 前月 上年同期

贸易收支 顺差7.18 顺差4.41(顺差4.14) 顺差1.86

出口 44.2 39.0 (39.1) 42.1

进口 37.0 34.6 (34.9) 40.2

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年度数据：(单位为亿新西兰元)

截至13年3月一年 截至13年2月一年 截至12年3月一年

贸易收支 逆差5.2 逆差10.6 (逆差10.8) 顺差2.67

出口 461.8 459.7 (459.7) 474.7

进口 467.1 470.5 472.0

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新西兰统计局称，4月贸易数据将于5月24日公布.(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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