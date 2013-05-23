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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 07:30 BJT

新西兰数据：4月贸易顺差为1.57亿新西兰元，小于预期

新西兰4月出口较上月下滑10%，而进口则增加3%，主要是因为石油和汽车的进口上升。

4月出口同比增2%，进口为增加7%。

经季节调整4月录得贸易逆差2.42亿新西兰元，为三个月来首次，因为出口较前月跌近9%，而进口则为增长1.5%。

中国和澳洲仍是新西兰最大的贸易伙伴，占新西兰截止4月的一年出口的约37%。

澳洲仍是新西兰最大的贸易伙伴国，其次是中国。

新西兰元贸易加权指数 较上年同期涨2.5%。

4月贸易顺差的规模相当于出口的4%。在之前的五个4月，该比例平均为10%。(完)

(编译 兰秀娟;审校 张涛)

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