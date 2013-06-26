新西兰数据：5月贸易顺差为7,100万新西兰元，低于预期

4月贸易顺差上修为1.74亿新西兰元，截至4月的年度逆差为8.50亿新西兰元。

路透调查的分析师此前预计，5月贸易顺差为4亿新西兰元，年度逆差为5.2亿新西兰元。

5月出口较前月下降7.8%，因机械出口亦下滑，但乳制品出口上升1.5%，限制了出口的进一步下滑。

新西兰5月进口下降3.9%，受中间产品和资本财进口减少推动。

5月出口和进口均较上年同期下降约1%。

经季节调整后5月贸易逆差为3.17亿新西兰元，为连续第二个月录得逆差。

6月贸易数据将于7月24日公布。(完)