新西兰数据：5月贸易顺差为7,100万新西兰元，低于预期

更新版 1-中国房地产：雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控，启动限购
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
4月贸易顺差上修为1.74亿新西兰元，截至4月的年度逆差为8.50亿新西兰元。
路透调查的分析师此前预计，5月贸易顺差为4亿新西兰元，年度逆差为5.2亿新西兰元。
5月出口较前月下降7.8%，因机械出口亦下滑，但乳制品出口上升1.5%，限制了出口的进一步下滑。
新西兰5月进口下降3.9%，受中间产品和资本财进口减少推动。
5月出口和进口均较上年同期下降约1%。
经季节调整后5月贸易逆差为3.17亿新西兰元，为连续第二个月录得逆差。
6月贸易数据将于7月24日公布。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
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