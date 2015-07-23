表格：新西兰6月贸易逆差6,000万新西兰元，年度逆差扩大至六年高位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
截至6月的年度贸易逆差扩大至28.5亿新西兰元，为2009年6月以来最大。
路透调查的分析师先前预测，月度顺差1亿新西兰元，年度逆差27亿新西兰元。
出口下降的原因是奶粉及其他奶制品出口锐减29%，超过了原木、水果与肉类产品出口增长。不过6月出口收入创出同期的纪录高位。
进口增长来自消费和厂房机械采购。
年度出口上升1.3%，进口增长9%。
经季节调整后，6月逆差为3.74亿新西兰元。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”