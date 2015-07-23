版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 07:25 BJT

表格：新西兰6月贸易逆差6,000万新西兰元，年度逆差扩大至六年高位

截至6月的年度贸易逆差扩大至28.5亿新西兰元，为2009年6月以来最大。

路透调查的分析师先前预测，月度顺差1亿新西兰元，年度逆差27亿新西兰元。

出口下降的原因是奶粉及其他奶制品出口锐减29%，超过了原木、水果与肉类产品出口增长。不过6月出口收入创出同期的纪录高位。

进口增长来自消费和厂房机械采购。

年度出口上升1.3%，进口增长9%。

经季节调整后，6月逆差为3.74亿新西兰元。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐