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货币新闻 | 2013年 8月 26日 星期一 07:18 BJT

表格：新西兰7月录得10个月来最高贸易逆差，年度逆差大增

亿新西兰元(实质) 　　 7月 6月 　 去年7月

贸易收支 　　　逆差7.74 顺差3.74(顺差4.14) 顺差0.98

出口 38.5 40.1(40.2) 40.4

进口 46.2 36.3(36.0) 39.5

亿新西兰元 截至7月的一年 截至6月的一年

贸易收支 逆差16.9 逆差8.2

出口 455.1 457.1

进口 472.0 465.2

8月贸易数据将于9月25日公布。(完) (编译 徐文焰；审校 张明钧)
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