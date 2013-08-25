表格：新西兰7月录得10个月来最高贸易逆差，年度逆差大增

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
亿新西兰元(实质) 7月 6月 去年7月
贸易收支 逆差7.74 顺差3.74(顺差4.14) 顺差0.98
出口 38.5 40.1(40.2) 40.4
进口 46.2 36.3(36.0) 39.5
亿新西兰元 截至7月的一年 截至6月的一年
贸易收支 逆差16.9 逆差8.2
出口 455.1 457.1
进口 472.0 465.2
8月贸易数据将于9月25日公布。(完) (编译 徐文焰；审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。