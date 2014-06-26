新西兰数据：5月贸易顺差为2.85亿新西兰元，年度顺差创三年半高点

标题新闻：美国3月原油日出口量降至83.4万桶，2月为111.6万桶－美国统计局
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出口较前月上涨3.7%，较上年同期上升13%，对中国的乳制品出口强劲持续占主导地位。
但统计局称，过去一年出口增长似乎趋于稳定。
进口较4月增加9.6%，较上年同期上升7%，资本财进口增幅居前。
经季节调整后贸易顺差为2,400万新西兰元，进口增幅超过出口增幅。
中国仍是新西兰最大的贸易伙伴，截至5月31日的一年，双边贸易额首次达到200亿新西兰元，占总贸易额的比例为略低于20%。
月度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元(实质) 5月 4月 上年5月
贸易收支 顺差2.85 顺差4.98(5.34) 顺差0.4
出口 46.0 44.4(45.0) 40.7
进口 43.2 39.4(39.6) 40.3
年度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元 截至5月的一年 截至4月的一年 截至13年5月一年
贸易收支 顺差13.7 顺差11.3 逆差9.0
出口 510.5 506.1 458.8
进口 496.8 494.2 467.8
6月贸易数据将于7月24日公布。(完)
(编译 徐文焰/杜明霞；审校 龚芳/戴素萍)
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路透华盛顿5月4日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月27日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 258.4 563.4 821.8 339.0 563.4 27,973.1 20,179.0 大麦 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 25.5 27.3 玉米 771.6 24.1 795.7 879.4 24.2 51,815.6 37,856.1 高粱 102.5 0.0 102
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