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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 07:38 BJT

表格：新西兰3月贸易顺差高于预期，年度逆差扩大但小于预期

路透4月29日 -

年度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元 截至3月的一年 截至2月的一年 截至2014年3月的一年

贸易收支 逆差24.1 逆差21.8 　　　--

出口 489.4 490.8 500.3

进口 513.5 512.6 492.3

4月贸易数据将于2015年5月26日公布。(完)

(编译 许娜；审校 徐文焰/龚芳)

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