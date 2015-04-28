表格：新西兰3月贸易顺差高于预期，年度逆差扩大但小于预期

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月29日 -
年度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元 截至3月的一年 截至2月的一年 截至2014年3月的一年
贸易收支 逆差24.1 逆差21.8 --
出口 489.4 490.8 500.3
进口 513.5 512.6 492.3
4月贸易数据将于2015年5月26日公布。(完)
(编译 许娜；审校 徐文焰/龚芳)
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