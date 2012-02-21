上海鹏欣在新西兰收购牧场受阻 称将打击中资投资意愿

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透惠灵顿2月21日电---上海鹏欣集团收购新西兰16家奶牛场的交易被新西兰高等法院叫停。该集团周二称，若该交易失败，将影响中国企业对新西兰的投资意愿。
鹏欣集团此宗交易获新西兰政府批准後，高等法院要求政府重新评估该交易给新西兰带来的经济利益，因此此宗交易暂时搁置。
向外资出售乡村和沿海土地，在新西兰是个敏感问题，因新西兰是以农业为主导的国家。
鹏欣集团表示，其他潜在的中国投资者关注此事处理方式。
该集团发言人Cedric Allan在声明中说：“他们会对近几个月看到的反华情绪感到失望，而过程冗长、花费高昂且充满不确定性的审批过程也令人气馁。”
新西兰政府已表示将重新考虑此宗交易带来的经济利益，这意味着政府可能最终撤销此前批准交易的决定。
新西兰是唯一与中国签订了自由贸易协定的西方国家。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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