新西兰元汇率：当美国利率开始上升后，新西兰元涨势就会减弱--财长

上海中期：中国期指空头占优，市场对后市行情不乐观
周二三大期指盘中出现V形反转，市场分化显着，从均线系统来看呈现发散态势。从对应的现货指数来看，沪深300、上证50和中证500指数分别上涨0.35%、0.12%和0.95%，主力合约IF、IH和IC则表现不一，其中IF和IC指数分别上涨0.06%和0.83%，而IH指数则下跌0.16%，现货指数涨幅高于期货指数，贴水幅度扩大至0.35%、0.34%和0.41%，贴水幅度较上周有明显扩大，同时成交持仓比也显着下降，显示市场对后市行情并不乐观。
路透惠灵顿4月11日 - 新西兰财长英格利希周四表示，一旦美国利率开始上升，新西兰元涨势便将开始减弱。
“当美国利率开始走升后，我们便将拥有一个更加健康的汇率，即新西兰元的上涨动能将开始减弱，”英格利希称，以此回应有关新西兰元兑美元周四触及近两年高位的提问。
新西兰元兑美元、日圆和其它货币过去几周强劲上扬，兑美元 跳涨至0.8599美元，逼近汇率自由浮动以来的最高水准0.8842美元。
英格利希今日稍早发表讲话称，如果该国最大城市--奥克兰的房价居高不下，那么新西兰元和本国利率便将面临上行压力。(完) (编译 许娜; 审校 张涛)
周二三大期指盘中出现V形反转，市场分化显着，从均线系统来看呈现发散态势。从对应的现货指数来看，沪深300、上证50和中证500指数分别上涨0.35%、0.12%和0.95%，主力合约IF、IH和IC则表现不一，其中IF和IC指数分别上涨0.06%和0.83%，而IH指数则下跌0.16%，现货指数涨幅高于期货指数，贴水幅度扩大至0.35%、0.34%和0.41%，贴水幅度较上周有明显扩大，同时成交持仓比也显着下降，显示市场对后市行情并不乐观。
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。