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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 09:52 BJT

新西兰元汇率：当美国利率开始上升后，新西兰元涨势就会减弱--财长

路透惠灵顿4月11日 - 新西兰财长英格利希周四表示，一旦美国利率开始上升，新西兰元涨势便将开始减弱。

“当美国利率开始走升后，我们便将拥有一个更加健康的汇率，即新西兰元的上涨动能将开始减弱，”英格利希称，以此回应有关新西兰元兑美元周四触及近两年高位的提问。

新西兰元兑美元、日圆和其它货币过去几周强劲上扬，兑美元 跳涨至0.8599美元，逼近汇率自由浮动以来的最高水准0.8842美元。

英格利希今日稍早发表讲话称，如果该国最大城市--奥克兰的房价居高不下，那么新西兰元和本国利率便将面临上行压力。(完) (编译 许娜; 审校 张涛)
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