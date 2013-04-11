新西兰元汇率：当美国利率开始上升后，新西兰元涨势就会减弱--财长

上海中期：中国期指空头占优，市场对后市行情不乐观

周二三大期指盘中出现V形反转，市场分化显着，从均线系统来看呈现发散态势。从对应的现货指数来看，沪深300、上证50和中证500指数分别上涨0.35%、0.12%和0.95%，主力合约IF、IH和IC则表现不一，其中IF和IC指数分别上涨0.06%和0.83%，而IH指数则下跌0.16%，现货指数涨幅高于期货指数，贴水幅度扩大至0.35%、0.34%和0.41%，贴水幅度较上周有明显扩大，同时成交持仓比也显着下降，显示市场对后市行情并不乐观。