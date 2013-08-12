恒天然开始调查产品受污染原因

8月6日在新西兰拍到的恒天然工厂的标志。 REUTERS/Nigel Marple

路透惠灵顿8月12日（记者 Naomi Tajitsu） - 新西兰乳制品巨头恒天然(FSF.NZ)周一对婴幼儿配方奶产品如何被肉毒杆菌污染事件发起调查，以试图修复该公司受损的声誉。这一事件已经危及新西兰的贸易出口。

调查由恒天然董事会成员、澳洲联邦银行前执行长诺里斯（Ralph Norris）领导进行，预计会花费六周时间。

新西兰政府也计划对此事进行调查，并可能在周一稍晚宣布详细计划。恒天然还进行单独的内部调查，新西兰农业监管机构也发起相关调查。

恒天然事件发生后，从中国至沙特等一些国家纷纷召回涉及产品，恒天然因在披露产品受肉毒杆菌污染行动方面的迟缓，在国内外饱受诟病。

“尽快查明原因……至关重要，这样我们的养殖户、政府、客户、消费者还有基金单位持有人（unit holders）才能再次对恒天然及其产品充满信心，”恒天然董事长约翰·威尔逊（John Wilson）在声明中说道。

恒天然内部调查小组成员还包括另外四名公司董事会成员、一名新西兰高等法院的退休法官。此外，该公司还会在今后几天委任一名科学家参加调查。

调查委员会还会委任一名国际公认的食品生产安全专家来参加调查。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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