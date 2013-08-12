恒天然开始调查产品受污染原因

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透惠灵顿8月12日 - 新西兰乳制品巨头恒天然 周一对婴幼儿配方奶产品如何被肉毒杆菌污染事件发起调查，以试图修复该公司受损的声誉。这一事件已经危及新西兰的贸易出口。
调查由恒天然董事会成员、澳洲联邦银行前执行长诺里斯（Ralph Norris）领导进行，预计会花费六周时间。
新西兰政府也计划对此事进行调查，并可能在周一稍晚宣布详细计划。恒天然还进行单独的内部调查，新西兰农业监管机构也发起相关调查。
恒天然事件发生后，从中国至沙特等一些国家纷纷召回涉及产品，恒天然因在披露产品受肉毒杆菌污染行动方面的迟缓，在国内外饱受诟病。
“尽快查明原因……至关重要，这样我们的养殖户、政府、客户、消费者还有基金单位持有人（unit holders）才能再次对恒天然及其产品充满信心，”恒天然董事长约翰·威尔逊（John Wilson）在声明中说道。
恒天然内部调查小组成员还包括另外四名公司董事会成员、一名新西兰高等法院的退休法官。此外，该公司还会在今后几天委任一名科学家参加调查。
调查委员会还会委任一名国际公认的食品生产安全专家来参加调查。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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