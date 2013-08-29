达能旗下奶粉企业考虑对恒天然采取法律行动

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透惠灵顿8月29日 - 达能（Danone）(DANO.PA)旗下婴儿配方奶粉企业Nutricia ANZ周四称，正在考虑对新西兰恒天然（Fonterra）(FSF.NZ)采取法律行动，因恒天然的错误检测结果，引发全球食品安全恐慌，导致Nutricia不得不召回奶粉产品。
此前，基于初步检测结果，恒天然在8月初警告称，其生产的部分浓缩乳清蛋白中检出肉毒杆菌。但新西兰初级产业部后来进行的检测显示，恒天然乳清蛋白粉中发现的是另一种细菌，不构成安全威胁。
恒天然起初发出的肉毒杆菌警告导致九个国家产品召回，其中就包括Nutricia的产品。
Nutricia ANZ总经理Corine Tap称，她尚未掌握产品召回所造成损失的具体数据。
Nutricia在新西兰下令召回了67,000罐婴儿配方奶粉。Nutricia称其上周对奶粉进行的肉毒杆菌检测反应为阴性。
恒天然周三称，本月初宣布产品潜在风险的做法是正确的，但同时也承认，最初公布的消息对其声誉造成了负面影响。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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