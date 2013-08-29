达能旗下奶粉企业考虑对恒天然采取法律行动

(本文由路透中文网编译提供)

路透惠灵顿8月29日 - 达能（Danone） 旗下婴儿配方奶粉企业Nutricia ANZ周四称，正在考虑对新西兰恒天然（Fonterra） 采取法律行动，因恒天然的错误检测结果，引发全球食品安全恐慌，导致Nutricia不得不召回奶粉产品。

此前，基于初步检测结果，恒天然在8月初警告称，其生产的部分浓缩乳清蛋白中检出肉毒杆菌。但新西兰初级产业部后来进行的检测显示，恒天然乳清蛋白粉中发现的是另一种细菌，不构成安全威胁。

恒天然起初发出的肉毒杆菌警告导致九个国家产品召回，其中就包括Nutricia的产品。

Nutricia ANZ总经理Corine Tap称，她尚未掌握产品召回所造成损失的具体数据。

Nutricia在新西兰下令召回了67,000罐婴儿配方奶粉。Nutricia称其上周对奶粉进行的肉毒杆菌检测反应为阴性。