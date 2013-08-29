达能旗下奶粉企业考虑对恒天然采取法律行动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透惠灵顿8月29日 - 达能（Danone） 旗下婴儿配方奶粉企业Nutricia ANZ周四称，正在考虑对新西兰恒天然（Fonterra） 采取法律行动，因恒天然的错误检测结果，引发全球食品安全恐慌，导致Nutricia不得不召回奶粉产品。
此前，基于初步检测结果，恒天然在8月初警告称，其生产的部分浓缩乳清蛋白中检出肉毒杆菌。但新西兰初级产业部后来进行的检测显示，恒天然乳清蛋白粉中发现的是另一种细菌，不构成安全威胁。
恒天然起初发出的肉毒杆菌警告导致九个国家产品召回，其中就包括Nutricia的产品。
Nutricia ANZ总经理Corine Tap称，她尚未掌握产品召回所造成损失的具体数据。
Nutricia在新西兰下令召回了67,000罐婴儿配方奶粉。Nutricia称其上周对奶粉进行的肉毒杆菌检测反应为阴性。
恒天然周三称，本月初宣布产品潜在风险的做法是正确的，但同时也承认，最初公布的消息对其声誉造成了负面影响。（完）
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。