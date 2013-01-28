恒天然称新西兰乳制品安全无虞

路透威灵顿1月28日 - 世界最大的乳制品出口商——恒天然(Fonterra)周一表示，已经向全球消费者保证新西兰的乳制品是安全的。此前在该公司的乳制品样本检测中发现有毒物质的痕迹。

这家新西兰企业称，公司在其产品检测中发现“极微量”的双氰胺(DCD)。双氰胺(DCD)是一种添加在化肥中的化学品，能够防止化肥浸入河水中，大剂量摄入人体将导致中毒。

当地媒体报道称，关于双氰胺的报道促使台湾、中国大陆、马来西亚在周末紧急检查进口乳制品。

恒天然在声明中称，已经向顾客保证，检测出的双氰胺含量对人体健康不构成威胁。

该公司首席执行官Theo Spierings随后在新西兰电台表示：“顾客对我们的回答很满意，焦虑情绪正在逐渐降温。”Spierings并称那些质疑新西兰乳制品安全的报道是“传言和臆测”。

他说，去年检测发现的双氰胺含量远低于欧洲标准。

生产双氰胺的化肥公司已暂停销售。Spierings表示，自去年11月以来，恒天然一直在与政府及行业合作解决该问题。

恒天然是新西兰最大的企业，其营收约为200亿新西兰元(168亿美元)。该公司正着眼扩展亚洲市场，满足该地区日益增长的乳制品需求。

新西兰超过90%牛奶出口，供其他企业生产婴儿配方奶粉等产品。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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