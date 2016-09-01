新西兰精灵宝可梦GO玩家路见不平 出手逮住窃盗现行犯

里约奥运：荷兰吊环选手van Gelder擅自外出彻夜饮酒 被队里开除
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透惠灵顿9月1日 - 新西兰一群精灵宝可梦GO玩家抓得不只是虚拟口袋怪兽，他们还合力制伏一名破车而入的窃贼，直到警方到场处理。
新西兰警方表示，这群年轻人周三晚间在新西兰北岛城市Napier寻宝时，听到一阵汽车警报器声响，目击一名蒙面男子奔跑而过。
“他们并非使用宝贝球来抓贼，而是逮住他直到警方抵达现场，”警方发表声明指出。
警方表示，一名28岁的男子遭到逮捕，将在9月7日于法院面临窃盗起诉。
Napier警方提醒玩家注重自身安全是最重要的事。
“捕捉宝可梦不只对这些玩家有利，在本案中也对警方有利，但我们不希望任何见义勇为的好人受伤，”资深警官David Sutherland表示。(完)
(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。
路透7月27日 - 据管理人员称，美国跨州发行的“威力球”(Powerball)乐透周三无人中头奖，累计头彩奖金已达到4.78亿美元，规模创下该游戏有史以来第五高，也是美国有史以来乐透奖金第八高。