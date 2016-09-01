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寰宇花絮 | 2016年 9月 1日 星期四 17:24 BJT

新西兰精灵宝可梦GO玩家路见不平 出手逮住窃盗现行犯

路透惠灵顿9月1日 - 新西兰一群精灵宝可梦GO玩家抓得不只是虚拟口袋怪兽，他们还合力制伏一名破车而入的窃贼，直到警方到场处理。

新西兰警方表示，这群年轻人周三晚间在新西兰北岛城市Napier寻宝时，听到一阵汽车警报器声响，目击一名蒙面男子奔跑而过。

“他们并非使用宝贝球来抓贼，而是逮住他直到警方抵达现场，”警方发表声明指出。

警方表示，一名28岁的男子遭到逮捕，将在9月7日于法院面临窃盗起诉。

Napier警方提醒玩家注重自身安全是最重要的事。

“捕捉宝可梦不只对这些玩家有利，在本案中也对警方有利，但我们不希望任何见义勇为的好人受伤，”资深警官David Sutherland表示。(完)

(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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