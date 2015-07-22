焦点：新西兰央行降息25基点 预期未来需继续放松政策

路透惠灵顿7月23日 - 新西兰央行周四调降指标利率，应对乳品价格下滑及通胀持续低迷带来的问题。央行并称因经济前景变弱，将可能进一步放宽政策。

新西兰央行将官方隔夜拆款利率下调25个基点，至3.0%，这是两个月来的第二次降息。此举激励新西兰元汇率大幅上升。

“经济前景变弱而通胀偏低，降息是合理的，”新西兰央行总裁惠勒在声明中表示。

“从这点来看，未来可能需要进一步放松政策。”

此前接受路透调查的14位分析师一致预计此次央行将把指标利率降至3.0%，多数分析师预计央行在今年底前将进一步降息。

在央行公布利率决定前，金融市场完全消化了降息25个基点的情形，而且也有很小的可能性降息幅度会更大，预计未来12个月降息67个基点。

新西兰央行表示，由于坎特伯雷(Canterbury)地区的震后重建活动似乎已经触顶，而乳品出口价格大幅下降，自6月的上次政策声明发布以来经济增长前景有所恶化。

该央行承认新西兰元自4月以来“明显”下滑，但认为鉴于大宗商品出口价格疲软，新西兰元还需进一步贬值。

新西兰央行表示，新西兰元汇率在今年稍早走强以及全球石油价格下滑导致通胀率仍偏低，并称其预期通胀年率在2016年初将回升至目标水平附近，不过汇率下滑何时会帮助推升物价还不确定。

“所以我认为该央行在下次会议上会降息25个基点，可能在10月再次调降25个基点，”德意志银行首席分析师Darren Gibbs说。

新西兰央行此次降息距离其升息至五年高位3.5%已经过去一年时间。一年前新西兰正处于货币紧缩周期中，期间利率共计调升100个基点。

该央行最新的降息周期始自经济开始感受到中国经济放缓的冲击。中国对新西兰乳品的需求大大降低，而乳品是新西兰最大的出口创收来源。

仅过去的一个月，全球乳品价格就骤降近20%至12年半低点，而国内通胀年率仅为0.3%，大大低于新西兰央行设定的1-3%的中期目标区间中点。

新西兰第一季经济增长年率放缓至2.6%，而且进一步走软的风险拖累商业及消费者信心均跌至三年低位。(完)

(编译 张涛/徐文焰/刘秀红；审校 王丽鑫/张荻)

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