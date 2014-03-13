《热点透视》新西兰升息启示录：乳牛轻松击败他国央行政策

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 张若琪

路透新加坡3月13日 - 新西兰决定升息，让利率脱离纪录低点，料使全球央行官员对这个南太平洋国家的乳牛钦羡不已。

新西兰央行3月13日宣布上调官方指标利率0.25个百分点至2.75%，并暗示将进一步升息直至2017年初。央行目前预计今年年中前通胀率将升至其1-3%目标区间的中点，较先前的预估早了18个月。

这项不令人意外的决议，是这个靠乳牛撑起一片天的国家的一次胜利。从法兰克福、东京到华盛顿，那些掌握金融世界的大国，除了继续提供便宜资金以支撑物价外别无选择。与此同时，新西兰的乳牛群轻而易举就为经济普遍带来更高的价值。

无可否认，基督城震后重建的340亿美元经费，及奥克兰房地产狂飙都助了一臂之力。但以抑制信贷来有效遏制房价的同时，牛奶价格大涨使得所得和消费者需求都大幅提升，因此升息是在所难免。过去一年牛奶价格上扬了50%。

毫无疑问，部分增长是基于对中国人牛奶消费将增加多少、需求有多快出现、及中国人准备为采购乳品付多少钱的粗浅假设而来。然而纵使如此，气候变化疑虑或许已更根深蒂固地使乳品价格抬高了。

新西兰利率将稳步攀升的前景是一把双刃剑。随着交易商借入更多成本便宜的日圆和其他低收益货币来买入新西兰元，新西兰元/美元自8月底以来11%的涨幅或将进一步扩大。汇率走强将压制进口物价的上升，但也可能挤压出口商的获利。

然而从乳品业多头中撇去泡沫是可控的挑战。相形之下，以近零的低利率和大规模印钞来击退低迷增长和高失业，问题要棘手得多。其他富裕国家或许乐于拿还是半空的经济玻璃杯来交换新西兰的泡沫。(完)

(译文审校 王兴亚)

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