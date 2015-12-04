焦点：新西兰奇异果准备重返中国故土 本土化生产或需数年之后

路透威灵顿12月4日 （记者 Rebecca Howard） - 引入新西兰一个多世纪后，奇异果正准备重返故乡中国。

全球最大的奇异果出口商新西兰Zespri International Ltd目前近20%的奇异果产量销往中国。该公司正准备在中国本土生产奇异果，旨在缩减成本。Zespri预计近期总出口将创新高。

Zespri亦想为中国市场量身打造产品。中国不断扩大的中产阶级转向更健康的饮食，对新鲜果蔬的需求增多，中国市场发展迅速。

这也是新西兰奇异果产业首次在中国启动生产。奇异果产业是新西兰水果行业的重要部分，而水果行业是该国的第六大出口产业。由于Zespri希望确保其开发的奇异果品种不被泄露给在华的其他种植商，该公司对在华行动过快持谨慎态度。

“对我们来说，未来某个时间在中国本土生产和销售Zespri的优质奇异果，可带来明显的战略优势，”Zespri首席运营官Simon Limmer在电话中表示。

奇异果原产于中国，又称中国醋栗、猕猴桃，20世纪早期被引入新西兰，并以奇异鸟重新命名。目前奇异果每年为新西兰带来约10亿新西兰元（6.6亿美元）的出口收入，是新鲜苹果的逾两倍。

中国是全球最大的猕猴桃生产国与消费国，年产量130-150万吨，而Zespri的年产量为近40万吨。

中国是Zespri增速最快的市场，到截止3月31日的年度，Zespri对华出口料激增40%。

新西兰是首个与中国签订自贸协议的经济合作与发展组织（OECD）成员国，Zespri因此受益。中国10月再次超过澳大利亚，成为新西兰最大的年度出口目的地，主要出口产品有牛肉、奶粉和奇异果。

Zespri的中国竞争对手包括佳沃集团等。佳沃集团是联想控股(3396.HK)子公司。

“（中国）明年将成为我们按量计最大市场，后年可能将成为我们按量和价值计最大市场，”Limmer说道。日本目前是Zespri最大的出口市场。

Zespri 11月于陕西省政府签署了一项谅解备忘录，以评估当地的猕猴桃品种。Zespri计划2016年初在当地进行试点种植。

但Limmer称，由于开发优质水果没那么快，首批商业种植可能要在“数年后”。（完）