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亚洲 | 2014年 10月 23日 星期四 06:19 BJT

澳新汇市：新西兰元急跌，受累于国内通胀数据表现温和

路透悉尼10月23日 - 新西兰元兑美元周四下跌约0.005美元，此前出炉的通胀数据逊于预期，可能让央行有理由进一步推迟下次升息时间。

新西兰元兑美元 自约0.7910跌向0.7860，后者为10月15日以来最低。此前公布的数据显示，新西兰第三季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.3%，市场预估为上涨0.5%。 (完)

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