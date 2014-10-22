澳新汇市：新西兰元急跌，受累于国内通胀数据表现温和

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透悉尼10月23日 - 新西兰元兑美元周四下跌约0.005美元，此前出炉的通胀数据逊于预期，可能让央行有理由进一步推迟下次升息时间。
新西兰元兑美元 自约0.7910跌向0.7860，后者为10月15日以来最低。此前公布的数据显示，新西兰第三季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.3%，市场预估为上涨0.5%。 (完)
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路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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