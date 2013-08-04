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亚洲 | 2013年 8月 4日 星期日 15:31 BJT

标题新闻：新西兰贸易部长称中国暂停进口该国奶粉，之前其一些乳制品查出或含肉毒杆菌毒素

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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