新西兰政府官员称恒天然产品不含肉毒杆菌

美国务卿表示袭击叙利亚也是在敲打朝鲜等其他国家
路透华盛顿4月9日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜(北韩)等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。
路透惠灵顿8月28日 - 新西兰初级产业部（MPI）官员周三称，该国乳业巨头恒天然(FSF.NZ)的浓缩乳清蛋白粉产品不含有肉毒杆菌，没有构成食品安全威胁。
MPI称，检测结果显示，恒天然浓缩乳清蛋白粉中的细菌为产芽胞梭状芽胞杆菌（clostridium sporogenes），而非肉毒杆菌，但该细菌含量较高时会引起食品变质。
初步检测曾引发外界担心，恒天然浓缩乳清蛋白粉可能含有肉毒杆菌。
“我们在本地和国际实验室进行进一步检测，以寻求我们可以得到的最可靠结果。科学家使用了一系列方式对肉毒杆菌进行检测，结果均为阴性，”该部代理总干事Scott Gallacher说。“MPI今日已向海外监管机构通报了检测结果，很快还会向他们提供完整的诊断报告。”
最新检测结果与恒天然的初步检测结果吻合，即涉及产品含有的是产芽胞梭状芽胞杆菌。
恒天然尚未对MPI检测结果发表评论。该公司曾敦促MPI发布检测结果，以应对市场负面消息。
恒天然曾称，浓缩乳清蛋白粉受污染，是由旗下一家加工厂的一根脏管道造成的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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