新西兰政府官员称恒天然产品不含肉毒杆菌

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透惠灵顿8月28日 - 新西兰初级产业部（MPI）官员周三称，该国乳业巨头恒天然 的浓缩乳清蛋白粉产品不含有肉毒杆菌，没有构成食品安全威胁。
MPI称，检测结果显示，恒天然浓缩乳清蛋白粉中的细菌为产芽胞梭状芽胞杆菌（clostridium sporogenes），而非肉毒杆菌，但该细菌含量较高时会引起食品变质。
初步检测曾引发外界担心，恒天然浓缩乳清蛋白粉可能含有肉毒杆菌。
“我们在本地和国际实验室进行进一步检测，以寻求我们可以得到的最可靠结果。科学家使用了一系列方式对肉毒杆菌进行检测，结果均为阴性，”该部代理总干事Scott Gallacher说。“MPI今日已向海外监管机构通报了检测结果，很快还会向他们提供完整的诊断报告。”
最新检测结果与恒天然的初步检测结果吻合，即涉及产品含有的是产芽胞梭状芽胞杆菌。
恒天然尚未对MPI检测结果发表评论。该公司曾敦促MPI发布检测结果，以应对市场负面消息。
恒天然曾称，浓缩乳清蛋白粉受污染，是由旗下一家加工厂的一根脏管道造成的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。