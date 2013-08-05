恒天然就产品受污染道歉 称涉及产品共38吨（更新版）

路透北京8月5日（记者 Megha Rajagopalan） - 新西兰乳制品企业恒天然(FSF.NZ)周一就部分出口中国的产品含有肉毒杆菌道歉，并称食品安全是该公司的首要工作。

恒天然是全球最大的乳品出口商，该公司周末称，部分产品可能受肉毒杆菌污染，并指出受污染的浓缩乳清蛋白被出口至中国、马来西亚、越南、泰国和沙特阿拉伯，并被使用在婴幼儿奶粉及运动饮料等产品中。这一消息引发中国市场对奶粉等产品的恐慌。

该公司执行长西奥·史毕根斯（Theo Spierings）匆忙赶到中国处理此事，他在北京的记者会上称，食品安全是该公司的首要工作。

“我们对此事引发不安和焦虑真的很遗憾，”他说道。“我们完全理解世界各地的父母和其他消费者的担忧，父母们有权知道婴幼儿营养品和其他乳制品是无害和安全的。”

他指出该公司产品在中国没有面临进口禁令，只有浓缩乳清蛋白的进口受到限制。他还补充说受污染的浓缩乳清蛋白为38吨，其中有18吨被旗下位于澳大利亚和新西兰工厂用于生产销往两家客户的配方奶。

史毕根斯称，可口可乐(KO.N)和娃哈哈在中国出售的相关产品是安全的，因为肉毒杆菌在产品处理过程中会被杀死。奥克兰Vitaco Health Group出产的蛋白饮料因为相同原因也不受影响。

他还称，达能(DANO.PA)旗下的多美滋婴幼儿食品有限公司已通知该公司有12个批次产品可能受到影响。多美滋对一半可能受影响的产品实施预防性召回，另一半涉及的产品尚未出厂。

史毕根斯称，引发此事的源头是新西兰一家工厂一根很少使用的管道，因此例行的普通清洁未实现充分消毒。

他指出，恒天然今年3月发现部分浓缩乳清蛋白产品受污染，随即开始进行检测，但由于大多数细菌菌株为良性，公司直到7月才发现有害菌株，并于7月31日向客户通知此事。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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