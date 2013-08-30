焦点：恒天然乳品安全疑虑虚惊一场 市场地位难撼动

(本文由路透中文网编译提供)

路透惠灵顿/上海8月30日电 - 恒天然乳粉疑遭肉毒杆菌污染事件已证实为虚惊一场，而不管中国和其他主要市场如何努力想降低对恒天然产品的依赖，恒天然在全球乳品市场的主导地位都不太可能被撼动。

虽然印度、中国和美国等许多国家均大量出产牛奶，但人口仅450万的岛国新西兰，其超过90%的乳制品供出口，在全球乳制品贸易中占三分之一的比重，而新西兰出口的牛奶主要来自恒天然。

中国是新西兰乳制品的最大进口方。中国一年进口约10亿美元奶粉，用于生产婴儿配方奶粉、运动饮料以及糖果，其中90%来自新西兰。

尽管中国表态将扩大国内牛奶供应，但过去五年其脱脂奶粉和全脂奶粉产量仅增加了9%，达到一年128万吨左右，而消费量则几乎倍增至190万吨。

虽然中国企业寻求扩大海外供应来源，譬如在法国、荷兰和新西兰建立加工厂，但需要指出的是，中国单是配方奶粉市场规模，到2017年就将倍增至250亿美元，可能仍将依赖于恒天然。

中国市场研究集团董事总经理Shaun Rein说：“如果不从恒天然采购，又该从哪里采购呢？这是问题所在。”他称，即便是全球大型食品和饮料公司也依赖于恒天然。

中国乳企伊利 称，近期其奶粉订单未见增长。发言人称，在恒天然事件发生后，并未看到什么变化。

在恒天然乳品肉毒杆菌污染疑虑曝出后，中国、俄罗斯、斯里兰卡、马来西亚和越南等国纷纷限制进口恒天然产品。

独立检测显示，恒天然浓缩乳清蛋白粉中的细菌为危险性要小得多的产芽胞梭状芽胞杆菌（clostridium sporogenes），而非肉毒杆菌。

各国对恒天然乳品安全疑虑的强烈反应，证实牛奶对发展中国家而言成了战略性问题，因这些经济体中产阶层壮大，摄入更多蛋白质的需求上升。恒天然乳品安全疑虑，也损及新西兰食品安全、天然、优质的形象。

一些乳品业专家称，恒天然的此次肉毒杆菌事件有助于中国扶持本国乳品业。

但中国要提高国内乳品产出需从长计议。Rabobank从事食品和农业研究的分析师Sandy Chen指出，行业数据显示，今年上半年中国鲜奶产量下降。

过去五年中，中国着手取缔了许多小型乳企，这些乳企曾占中国鲜奶产量的60-80%。此后大型乳企尚未能填补产量缺口，并且奶粉生产受饲料供应、土地供应、牲畜疾病控制和大型养殖经验等许多因素影响。

Chen说：“你得看整个链条。奶粉供应商必须能有鲜奶渠道，这正是当前瓶颈所在。中国现在生产的鲜奶不够。”

她并认为，雀巢、法国Lactalis以及美国奶农公司（Dairy Farmers of America）等企业想要争夺恒天然的市场份额，也只能只是良好愿望。(完)