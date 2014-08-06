新西兰乳品价格遭受重挫 因中国库存高企和供应过剩

专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透惠灵顿/上海8月6日 - 随着中国乳品库存高企，寄望亚洲需求增长推升乳品价格的预期受到重挫，供应过剩也沉重打击其价格。
据新西兰乳业巨头恒天然(Fonterra)的标售平台Global Dairy Trade，自2月以来，全球奶价已经下跌逾40%。该公司控制全球近三分之一的乳品贸易。
恒天然称，周二在两周一度的标售中，平均奶价下跌8.4%至两年低点，而成交量飙升近三分之一。
乳品价格下挫主要归因于中国在2013年下半年奶粉进口猛增，此前一系列食品丑闻和供应疑虑引发了近似疯狂的抢购。
中国奶粉进口及全球奶价图表：reut.rs/1y4BVq3
恒天然在去年向奶农支付了创纪录的高价，而目前则预计本季付款会削减29%，这对该国基于农业的经济造成了40亿美元的打击。
不过，分析师和行业消息人士仍预估，随着中国库存逐步消化和低价吸引消费者回归，乳品价格将从现有水平回升。(完)
(编译 朱晓军；审校 张明钧)
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