新西兰官员称中国叫停澳新奶粉进口

(本文由路透中文网编译提供)

路透惠灵顿8月4日 - 新西兰贸易部长Tim Groser周日称，中国已全面暂停从新西兰和澳大利亚进口奶粉，此前在新西兰乳制品中检出肉毒杆菌，引发食品安全疑虑。

全球乳业巨头恒天然称其向八家企业出售了可能受肉毒杆菌污染的浓缩乳清蛋白，而这些浓缩乳清蛋白用于生产婴儿配方奶粉等产品，受影响地区包括中国、马来西亚、越南、泰国和沙特阿拉伯等。

中国去年进口的19亿奶粉中，近90%源自新西兰。经济学家指出，若持续禁止进口新西兰奶粉，中国乳制品可能面临短缺，包括外资品牌婴儿配方奶粉。

进口禁令亦适用于澳大利亚奶粉，因为一些受污染的浓缩乳清蛋白先是出口至澳大利亚，而后再输往中国和其他地区。

“中国当局已全面停止进口新西兰以及澳大利亚奶粉，我认为这是非常恰当的决定。”Groser对新西兰电视台说。

中国当局未正式发布进口禁令，但中国质检总局称，初步确定有四家中国境内进口商进口了可能受到肉毒杆菌污染的恒天然集团产品，包括杭州娃哈哈保健食品有限公司和杭州娃哈哈进出口有限公司、上海市糖业烟酒（集团）有限公司和多美滋婴幼儿食品有限公司。(完)