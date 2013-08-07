新西兰“100%纯净”营销口号遇挑战

路透惠灵顿/悉尼8月6日（记者 Naomi Tajitsu/Lincoln Feast） - 作为一个宣传自己是“100%纯净”的国家，新西兰的环境条件可能并没有很多人想像的那么完美无瑕。

新西兰大多数河流污染严重，无法游泳。按人均计算的自然环境保护记录在全球也属最差之列。新西兰也是经合组织国家中唯一一个不定期发布国家环境报告的国家。

乳制品巨头恒天然(FSF.NZ)向八个国家出售的奶粉原料中检出肉毒杆菌，显露出新西兰容易受到食品安全恐慌的影响以及其农牧业和旅游业为基础的经济所依赖的清洁、绿色形象脆弱不堪。

得益于安全、天然和高品质食品生产国的美誉，新西兰乳制品、肉类、水果和葡萄酒等农产品出口在国际市场上享有高溢价。

“我们肮脏的小秘密被曝光是迟早的事，”品牌机构Radiation品牌策略师Jill Brinsdon称。

“恒天然是我们最大的出口商，与新西兰的形象密切相关，也是‘100%纯净’品牌的最大受益者。当你自称100%纯净，你就必须得100%纯净，但我们证明了我们不是。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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