新西兰“100%纯净”营销口号遇挑战

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透惠灵顿/悉尼8月6日 - 作为一个宣传自己是“100%纯净”的国家，新西兰的环境条件可能并没有很多人想像的那么完美无瑕。
新西兰大多数河流污染严重，无法游泳。按人均计算的自然环境保护记录在全球也属最差之列。新西兰也是经合组织国家中唯一一个不定期发布国家环境报告的国家。
乳制品巨头恒天然 向八个国家出售的奶粉原料中检出肉毒杆菌，显露出新西兰容易受到食品安全恐慌的影响以及其农牧业和旅游业为基础的经济所依赖的清洁、绿色形象脆弱不堪。
得益于安全、天然和高品质食品生产国的美誉，新西兰乳制品、肉类、水果和葡萄酒等农产品出口在国际市场上享有高溢价。
“我们肮脏的小秘密被曝光是迟早的事，”品牌机构Radiation品牌策略师Jill Brinsdon称。
“恒天然是我们最大的出口商，与新西兰的形象密切相关，也是‘100%纯净’品牌的最大受益者。当你自称100%纯净，你就必须得100%纯净，但我们证明了我们不是。”(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA