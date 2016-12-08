新西兰接任总理人选英格利希提名财长人选

路透惠灵顿12月8日 - 新西兰财长英格利希周四称，如果他能当选总理，将任命Steven Joyce接任财长。

现任总理约翰基本周意外宣布辞职，并支持英格利希接任，特别会议将在周一投票。Joyce是经济发展部长及财政部助理部长。

“如果我接任总理就会这么安排。我和Steven共事了八年。他的综合能力非常好，”英格利希称。(完)