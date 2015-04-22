新西兰总理就拽女服务员马尾辫一事道歉

路透惠灵顿4月22日 - 媒体报导称，新西兰总理约翰·基周三就拽女服务员马尾辫一事道歉。该服务员指责他“欺负人”。

这位女服务员在奥克兰的一家咖啡馆工作。她在一个博客网站上称，约翰·基几个月来一直拽她头发，一开始她觉得他“是在开玩笑”。

但她表示，约翰·基在六个月的时间里每次到咖啡馆时都拽她头发，她对此越来越恼火。

“他就像校园里的小霸王，拽小女孩的头发，企图得到回应，以体验欺负人的感觉，”她在博客中写道。

她表示，她最终在3月末向约翰·基表达了不满，并威胁如果他还这样，就要揍他。她说，约翰·基返回咖啡馆后，给了她两瓶红酒，并向她道歉。

正前往土耳其参加一战纪念活动的约翰·基表示，他经常去家附近的这个咖啡馆，跟里面的人“关系不错”。

“里面经常打打闹闹，开个玩笑什么的，事情就是这个样子，”他在洛杉矶转机时对媒体说道。

“……我意识到她确实觉得被冒犯了，因为里面有点逗弄的意思，所以我马上进行了道歉。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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