韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透惠灵顿12月23日电---美国地质调查局称，新西兰基督城附近发生5.8级地震，民众从公共场所撤离，但未造成立即损失。
目前尚无伤亡报告。地震震源深度为4.7公里。
一位给新西兰电台（Radio New Zealand）打电话的人称："震感非常强烈。"
基督城是新西兰第三大城市，今年2月曾发生6.3级地震，约180人丧生，造成损失预计达150亿新西兰元。
新西兰电台称，购物和办公区的人员已撤离，一些地区电力受损，商店的货物从货架掉落。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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