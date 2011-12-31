新西兰基督城附近发生5.3级地震--USGS

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透12月31日电---美国地质调查局（USGS）称，新西兰基督城(Christchurch)附近周六发生里氏5.3级地震，目前暂无伤亡或损失报告。
震源位於基督城东北14公里（9英里）处，目前没有海啸警告的立即报告。
基督城12月23日时发生过一次强度类似的地震，当时民众从居所撤离，未造成人员伤亡和重大财产损失。
基督城是新西兰南岛地区最大的城市，今年2月曾发生6.3级地震，造成182人丧生，经济损失达200亿新西兰元（155亿美元）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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