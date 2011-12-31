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时事要闻 | 2011年 12月 31日 星期六 10:21 BJT

新西兰基督城附近发生5.3级地震--USGS

路透12月31日电---美国地质调查局（USGS）称，新西兰基督城(Christchurch)附近周六发生里氏5.3级地震，目前暂无伤亡或损失报告。

震源位於基督城东北14公里（9英里）处，目前没有海啸警告的立即报告。

基督城12月23日时发生过一次强度类似的地震，当时民众从居所撤离，未造成人员伤亡和重大财产损失。

基督城是新西兰南岛地区最大的城市，今年2月曾发生6.3级地震，造成182人丧生，经济损失达200亿新西兰元（155亿美元）。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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