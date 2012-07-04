新西兰北岛海域发生7级强震 未有重大伤亡损失报告

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透威灵顿7月3日电---新西兰北岛(North Island)西海岸周二发生里氏7.0级强震，相当大范围内的居民体验到强烈震感，但未有重大损失或伤亡的报告。
新西兰官方地质监测机构GeoNet在网站上报告称，此次地震的震中位於威灵顿西北170公里处，震源深度为230公里。美国地质调查局早些时候报告称此次地震的震级为6.2级。官方亦未发布海啸预警。
整个新西兰中部均有震感，但当地媒体报导称，只有轻微损失。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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