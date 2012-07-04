新西兰北岛海域发生7级强震 未有重大伤亡损失报告

路透威灵顿7月3日电---新西兰北岛(North Island)西海岸周二发生里氏7.0级强震，相当大范围内的居民体验到强烈震感，但未有重大损失或伤亡的报告。

新西兰官方地质监测机构GeoNet在网站上报告称，此次地震的震中位於威灵顿西北170公里处，震源深度为230公里。美国地质调查局早些时候报告称此次地震的震级为6.2级。官方亦未发布海啸预警。

整个新西兰中部均有震感，但当地媒体报导称，只有轻微损失。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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