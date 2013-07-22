新西兰周日发生6.9级强震

路透惠灵顿7月21日 - 美国地质调查局称新西兰周日发生里氏6.9级强震，但无重大财产损失或人员伤亡报告。

过去数日该地区发生多次地震，周日强震是震级最高的一次，导致惠灵顿的火车运输中断。

惠灵顿消防部门发言人称：“我们目前为止接到一起结构性毁损的报告，但就我所知，首都电力供应仍持续。”

此次地震震中位于新西兰南岛和北岛之间的库克海峡，国内媒体报道南岛有供电中断的情况。

太平洋海啸预警中心未发布海啸警报。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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