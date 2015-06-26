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时事要闻 | 2015年 6月 26日 星期五 08:38 BJT

新西兰克马德克群岛发生6.3级地震--USGS

路透6月25日 - 美国地质调查局（USGS）报告称，新西兰克马德克群岛东南偏南369公里处的南太平洋海域发生6.3级地震。

USGS称，此次地震发生在1845 GMT，震源深度10公里。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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