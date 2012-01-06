新西兰基督城余震或持续数十年

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透惠灵顿1月6日电---科学家预言，新西兰基督城去年发生大地震後的余震可能持续数十年，而该地在周五就又发生了两次余震。
面对基督城近几周余震不断，相关方面刚举行通风会表示关切。而在几小时後，就又发生了最新的这两次余震，震级最高5.0级。
新西兰皇家地质及核科学研究所（GNS Science）的柏瑞曼（Kelvin Berryman）称，"基督城地区已经释放了许多压力，但未来几十年坎特伯雷（Canterbury）周边地区可能仍会余震不断。"
基督城是新西兰南岛地区最大的城市，今年2月曾发生6.3级地震，造成182人丧生，经济损失达200亿新西兰元（155亿美元）。
该地区12月23日发生三次强烈余震，震级最高6.0级，随後又发生了多次规模较小的地震。包括最新两次在内的多数余震，普遍集中在基督城东北地区，且震源深度较浅。
柏瑞曼称，"几乎可以确定该地区还会发生5.0级左右的地震，我们猜测这样规模的地震每天会有三或四次，如此规模的地震不会带来财产损失，但会给人们的心理造成创伤。"
基督城的许多居民已经选择离开，留下的则是惶惶不安。
新西兰位於印澳板块和太平洋板块交界处。基督城在2010年9月4日发生7.1级地震，随後余震接连不断，总计超过9,500次。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
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